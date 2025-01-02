В офисе Зеленского назвали одно условие для переговоров с Россией

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Россия должна заплатить достаточную цену для начала мирных переговоров, считает советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует украинское издание «Страна».
«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну», — сказал Подоляк.Он добавил, что американская сторона должна обеспечить Киеву гарантии безопасности.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт миром. В ответ Украина в августе вторглась в Курскую область, попутно заявляя о так называемой «формуле мира». К слову, Владимир Зеленский вновь говорил о ней в своей новогодней речи. Кроме того, он также повторил свой тезис о том, что «Россию нужно принудить к миру силой».
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