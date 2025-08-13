В России рассказали об обстреле прилегающих к ЗАЭС объектов со стороны ВСУ
«Росатом» сообщил, что в среду утром ВСУ устроили массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС. По данным госкорпорации, жертв и разрушений удалось избежать.
В сообщении указывается, что аналогичная атака произошла и днём ранее; из-за обстрелов возникло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции — загорелась сухая растительность.
Пожар локализовали на расстоянии около 700 метров от энергоблока. По словам «Росатома», силы МЧС потушили огонь, рискуя жизнью, поскольку, как утверждается, противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчётам, чтобы помешать тушению.
ЗАЭС перешла под контроль ВС РФ в марте 2022 года.
