В России рассказали об обстреле прилегающих к ЗАЭС объектов со стороны ВСУ

Росатом: боевики ВСУ утром устроили артобстрел прилегающих к ЗАЭС объектов
Фото: istockphoto/Michele Ursi

«Росатом» сообщил, что в среду утром ВСУ устроили массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС. По данным госкорпорации, жертв и разрушений удалось избежать.



В сообщении указывается, что аналогичная атака произошла и днём ранее; из-за обстрелов возникло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции — загорелась сухая растительность.

Пожар локализовали на расстоянии около 700 метров от энергоблока. По словам «Росатома», силы МЧС потушили огонь, рискуя жизнью, поскольку, как утверждается, противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчётам, чтобы помешать тушению.

ЗАЭС перешла под контроль ВС РФ в марте 2022 года.

Никита Кротов

