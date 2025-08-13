В России рассказали об обстреле прилегающих к ЗАЭС объектов со стороны ВСУ

13 августа 2025, 20:42

Росатом: боевики ВСУ утром устроили артобстрел прилегающих к ЗАЭС объектов

Фото: istockphoto/Michele Ursi

«Росатом» сообщил, что в среду утром ВСУ устроили массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС. По данным госкорпорации, жертв и разрушений удалось избежать.