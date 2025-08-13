13 августа 2025, 21:22

В подконтрольной ВСУ части ДНР объявлена эвакуация в 14 населенных пунктах

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В подконтрольной Киеву части Донецкой области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из ещё 14 населённых пунктов — сообщил глава военной администрации этой территории Вадим Филашкин.





По его оценке, в этих населённых пунктах ориентировочно находятся около 1 150 детей. Филашкин поручил местным властям совместно с правоохранительными органами как можно быстрее организовать эвакуацию и призвал остальных жителей выезжать добровольно.





«Подчеркиваю: пребывание на территории [ДНР] несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно!» — добавил он.