В подконтрольной ВСУ части ДНР объявлена эвакуация в 14 населенных пунктах
В подконтрольной Киеву части Донецкой области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из ещё 14 населённых пунктов — сообщил глава военной администрации этой территории Вадим Филашкин.
По его оценке, в этих населённых пунктах ориентировочно находятся около 1 150 детей. Филашкин поручил местным властям совместно с правоохранительными органами как можно быстрее организовать эвакуацию и призвал остальных жителей выезжать добровольно.
«Подчеркиваю: пребывание на территории [ДНР] несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно!» — добавил он.
Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что российские войска перерезали трассу, связывающую Красноармейск (украинское название — Покровск) и Доброполье. Украинские СМИ отмечают резкое ухудшение ситуации для ВСУ в районах Доброполья, Мирнограда и Красноармейска.
Филашкин ранее уже объявлял принудительную эвакуацию семей с детьми — 8 августа она затронула 19 населённых пунктов Лиманской общины. Кроме того, в более чем 167 населённых пунктах подконтрольной Киеву части ДНР установлен комендантский час продолжительностью 20 часов в сутки.