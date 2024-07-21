Фото: сайт Кремля
Херсонская область готова принять объективно настроенных представителей Запада и показать им, как украинские террористы пытаются с помощью обстрелов и атак беспилотников помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
При этом Сальдо подчеркнул, что никто не собирается прилагать каких-то специальных усилий для изменения мнения тех западных политиков, которые предпочитают и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий.
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«Мы расскажем и покажем им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию, и о военных преступлениях ВСУ, пытающихся помешать мирной жизни людей», — сказал собеседник агентства.
При этом Сальдо подчеркнул, что никто не собирается прилагать каких-то специальных усилий для изменения мнения тех западных политиков, которые предпочитают и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий.
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Александр Бойцов