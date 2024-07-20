Сальдо: Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен

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На Херсонском направлении военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своём телеграм-канале глава региона написал, что Днепр для украинских боевиков превратился в границу между жизнью и смертью. Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат, которых раз за разом отправляли в бессмысленные и самоубийственные атаки на левобережье херсонщины, где все они сложили головы, отметил Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что сами украинские солдаты уже понимают всю тщетность наступательных действий командования ВСУ на Херсонском направлении, поэтому всё чаще предпочитают сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.
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Александр Бойцов