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Посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате удара дрона повреждения получили инфраструктурные объекты связи.
Не умея добиться хоть какого-то видимого успеха на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные населённые пункты и объекты на территории России.
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Александр Бойцов