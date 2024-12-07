Сальдо назвал «корейский сценарий» неприемлемым в отношении Украины

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, связанный с его заморозкой, является абсолютно неприемлемым в отношении специальной военной операции. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что, как уже не раз отмечал Владимир Путин, гарантией прочного и справедливого мира и обеспечения безопасности России будет только полное выполнение всех целей спецоперации. А заморозка военных действий приведёт лишь к временному решению и не устранит всех противоречий, несущих угрозы.
Напомним, Северная и Южная Кореи формально находятся в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не полноценного мирного договора. Между КНДР и Республикой Кореей проходит демилитаризированная зона вдоль 38-й параллели, которая разделяет полуостров на две примерно равные части.
Нечто подобное предлагает будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Два других плана урегулирования конфликта на Украине представлены бывшим директором американской разведки Ричардом Гренеллом и номинированный Трампом на должность специального представителя по Украине Китом Келлогом. Их общей чертой является прекращение огня по существующей линии фронта и невступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе.
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Напомним, Северная и Южная Кореи формально находятся в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не полноценного мирного договора. Между КНДР и Республикой Кореей проходит демилитаризированная зона вдоль 38-й параллели, которая разделяет полуостров на две примерно равные части.
Нечто подобное предлагает будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Два других плана урегулирования конфликта на Украине представлены бывшим директором американской разведки Ричардом Гренеллом и номинированный Трампом на должность специального представителя по Украине Китом Келлогом. Их общей чертой является прекращение огня по существующей линии фронта и невступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе.
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Александр Бойцов