ВС РФ освободили Розовку и Успеновку в ДНР

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Российские войска освободили населённые пункты Розовка и Успеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
Ранее, по данным ТАСС, бойцы группировки ВС РФ «Восток» прорвали оборону украинских боевиков у границы с Днепропетровской областью Украины.
Также Минобороны сообщало, что за минувшие сутки российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ в шести регионах.
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Анастасия Чубина