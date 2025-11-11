Три тысячи бойцов ВСУ рискуют заразиться гангреной из-за антисанитарных условий

11 ноября 2025, 18:10

Фото: iStock/Olena_Z

Около трёх тысяч украинских военных рискуют заразиться газовой гангреной из-за антисанитарных условий и нехватки медикаментов на позициях ВСУ в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.