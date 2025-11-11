Три тысячи бойцов ВСУ рискуют заразиться гангреной из-за антисанитарных условий
Около трёх тысяч украинских военных рискуют заразиться газовой гангреной из-за антисанитарных условий и нехватки медикаментов на позициях ВСУ в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
По информации издания, в полевых госпиталях отсутствуют антибиотики, обеззараживающие растворы и препараты для инъекций. Из-за этого раненые бойцы неделями остаются без надлежащего лечения, нередко находясь в сырых подвалах, где скрываются от российских беспилотников.
Помимо местных медработников, помощь пытаются оказывать европейские врачи. Ранее в интервью The Telegraph они отмечали, что логистические возможности украинской армии находятся в критическом состоянии, что делает эвакуацию и лечение пострадавших практически невозможными.
Как оказалось, тяжёлая ситуация наблюдается в районах Константиновки, Покровского, Купянска и Северска, где подразделения ВСУ оказались окружены. Более половины раненых имеют осколочные повреждения.
