01 января 2026, 11:53

Сальдо: британские спецслужбы могут быть причастны к атаке ВСУ на Хорлы

Владимир Сальдо (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не исключил участия британских спецслужб к удару украинских сил на Хорлы. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.