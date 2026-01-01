Сальдо не исключил причастности Британии к теракту в Хорлах
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не исключил участия британских спецслужб к удару украинских сил на Хорлы. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.
Киев, осознавая цинизм своего поступка, полагает, что останется безнаказанным. Это может указывать на прямую связь между атакой и действиями английских и европейских спецслужб, отметил Сальдо.
Глава региона считает, что нападение на мирных жителей в новогоднюю ночь было направлено на то, чтобы помешать усилиям России и США по дипломатическому разрешению конфликта. Атака ВСУ на гостиницу и кафе показала террористическую природу киевского режима, добавил Сальдо. Он также подчеркнул, что все ответственные за это преступление будут выявлены и понесут наказание на будущем судебном процессе, аналогичном Нюрнбергскому.
