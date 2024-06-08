СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после обстрела села Садовое в Херсонской области. Об этом ведомство сообщало в своем Telegram-канале.
Уточняется, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил «оперативно и поименно» установить каждого, кто отдавал приказ об атаке и кто исполнил данное преступное указание. Согласно информации ведомства, скончались 22 человека, еще 15 человек пострадали.
СК РФ также даст правовую оценку совершенным действиям.
Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.
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СК РФ также даст правовую оценку совершенным действиям.
Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.
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Екатерина Коршунова