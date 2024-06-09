Сальдо: один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ под Херсоном

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Один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ поселка городского типа Новая Маячка под Херсоном. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Сообщение опубликовано в Telegram-канале чиновника.
«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», – сказано в публикации.
Кроме того, по словам Сальдо, от атаки украинских националистов пострадала женщина.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что боевики ВСУ подтягивают силы на Ореховское и Васильевское направления в Запорожскую область, где ВС РФ продвигаются вперед. Также накануне сообщалось, что от удара со стороны ВСУ по населенному пункту Садовое пострадали четыре человека. Их отправили в Крым на лечение.
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