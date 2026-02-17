Достижения.рф

Жители Татарстана сообщили об атаке беспилотников

Фото: iStock/NiseriN

Дроны ВСУ попытались атаковать Татарстан. Серия взрывов прогремела в Казани и Нижнекамске.



По информации SHOT, громкие звуки начали раздаваться на окраинах регионального центра в районе трех часов ночи. Жители сообщают о мощных взрывах и ярких вспышках в небе.пПсле этого в домах в одном из начались перебои с электричеством. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Ранее аэропорты Казани и Нижнекамска прекратили свою работу из-за угрозы БПЛА. Кроме того, в Краснодарском крае сработала система противовоздушной обороны.

Александр Огарёв

