Жители Татарстана сообщили об атаке беспилотников
Дроны ВСУ попытались атаковать Татарстан. Серия взрывов прогремела в Казани и Нижнекамске.
По информации SHOT, громкие звуки начали раздаваться на окраинах регионального центра в районе трех часов ночи. Жители сообщают о мощных взрывах и ярких вспышках в небе.пПсле этого в домах в одном из начались перебои с электричеством. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.
Ранее аэропорты Казани и Нижнекамска прекратили свою работу из-за угрозы БПЛА. Кроме того, в Краснодарском крае сработала система противовоздушной обороны.
