Названо место, где могут выставить трофейный Leopard 2

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Трофейный немецкий танк Leopard 2, подбитый бойцами ВС РФ в зоне СВО, стоит выставить у немецкого посольства или в парке «Патриот». Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Я бы выставил трофейный Leopard 2 у немецкого посольства, чтобы люди, которые идут туда на работу, видели, как отплатила нам Германия за свое объединение, поставляя технику, из которой убивают россиян. Но и установка в парке «Патриот» — тоже неплохой вариант, особенно если танк найдет себе место среди других трофейных» — отметил Журавлев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, вскоре можно будет составить там хорошую коллекцию трофейного вооружения.
Журавлев также отметил, что вся западная техника и иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, будут уничтожены армией России.
Напомним, российские бойцы захватили наиболее мощную версию немецкого танка Leopard 2 из числа поставленных Украине.
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Элина Позднякова