В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ

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Российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Воздушные цели были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. В одном из домов, где произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, проживала семья — ее успешно вывели из зоны опасности. Второе поврежденное здание оказалось нежилым.
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«Из дома с загоревшейся кровлей эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь», — пояснил Слюсарь.На место инцидента выехали оперативные службы и глава администрации Целинского района Оксана Косенко для оценки последствий и оказания помощи.
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Мария Моисеева