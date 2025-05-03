В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, передает ТАСС.