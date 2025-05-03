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Украинские военные совместно с британскими подразделениями примут участие в параде в Лондоне, посвящённом 80-летию Победы над нацизмом. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает РИА Новости. Мероприятие призвано почтить ветеранов Второй мировой войны и подчеркнуть роль современных украинских сил в «борьбе за свободу».
«Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение... Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник», — сказал Хили.Более тысячи военнослужащих Великобритании должны пройти в памятном шествии. В апреле посольство России в Лондоне указало, что не ждет от британцев приглашения на такие мероприятия, напомнив об антироссийской политике государства.
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В Кремле неоднократно заявляли, что западные страны искажают историческую правду, принижая вклад СССР в разгром нацизма. Президент Владимир Путин не раз подчёркивал необходимость защиты исторической памяти о решающей роли советского народа в Победе.
Вчера сообщалось, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. Президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.
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Мария Моисеева