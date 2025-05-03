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Солдаты ВСУ отметят с британцами победу над фашизмом на параде в Лондоне

ВСУ присоединятся к лондонскому параду в честь победы над нацистской Германией
Фото: iStock/Elena Zolotova

Фото: iStock/Elena Zolotova

Украинские военные совместно с британскими подразделениями примут участие в параде в Лондоне, посвящённом 80-летию Победы над нацизмом. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает РИА Новости. Мероприятие призвано почтить ветеранов Второй мировой войны и подчеркнуть роль современных украинских сил в «борьбе за свободу».
«Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение... Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник», — сказал Хили.
Более тысячи военнослужащих Великобритании должны пройти в памятном шествии. В апреле посольство России в Лондоне указало, что не ждет от британцев приглашения на такие мероприятия, напомнив об антироссийской политике государства.

В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ
В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ
В Кремле неоднократно заявляли, что западные страны искажают историческую правду, принижая вклад СССР в разгром нацизма. Президент Владимир Путин не раз подчёркивал необходимость защиты исторической памяти о решающей роли советского народа в Победе.

Вчера сообщалось, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. Президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.

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В Новороссийске силы РФ отражают атаку БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ
03 мая 2025, 03:20

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В акватории Новороссийска силы ПВО и флота отражают атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани, ссылаясь на заявление главы города Андрея Кравченко.
Детали инцидента, включая количество задействованных средств поражения и масштаб угрозы, пока не раскрываются. Оперативные службы и военные находятся в режиме повышенной готовности для предотвращения возможных последствий.

Пресс-служба оперштаба напомнила жителям о запрете съемки беспилотников и работы системы ПВО.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ – привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — пояснили в Telegram-канале.
В ночь со 2 на 3 мая также сообщалось, что обломки украинских беспилотников упали в станице Тамань Краснодарского края, вызвав пожар в районе Сухого озера и повредив частный дом.

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#военные
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Обломки украинского БПЛА вызвали пожар в Тамани
Из-за обломков БПЛА ВСУ начался пожар в Тамани, поврежден частный дом
03 мая 2025, 02:49

Фото: iStock/Dragon Claws

Обломки украинских беспилотников упали в станице Тамань Краснодарского края, вызвав пожар в районе Сухого озера и повредив частный дом. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани через свой Telegram-канал.
«В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам», — передала пресс-служба.
В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают пожарные и экстренные службы.

В первом инциденте обломки спровоцировали возгорание, которое оперативно локализовали. Тушение огня производят пожарные расчеты. По второму адресу падения БПЛА ВСУ — разрушена часть жилого строения. Администрация Темрюкского района пообещала помочь в восстановлении дома.

В ночь со 2 на 3 мая также сообщалось, что российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы.

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#возгорание
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В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ
Слюсарь: В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку, сбиты БПЛА ВСУ
03 мая 2025, 02:17

Фото: iStock/Bilanol

Российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Воздушные цели были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. В одном из домов, где произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, проживала семья — ее успешно вывели из зоны опасности. Второе поврежденное здание оказалось нежилым.

«Из дома с загоревшейся кровлей эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь», — пояснил Слюсарь.
На место инцидента выехали оперативные службы и глава администрации Целинского района Оксана Косенко для оценки последствий и оказания помощи.

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Госдеп одобрил контракт свыше $300 млн на обслуживание F-16 для Украины
Госдеп одобрил контракт на $310,5 миллионов на обслуживание украинских F-16
03 мая 2025, 00:59

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Госдепартамент США утвердил контракт на сумму 310,5 млн долларов для обслуживания истребителей F-16, передаваемых Украине. Об этом сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Соглашение также включает в себя обучение персонала, модернизацию и доработку самолетов, поставку запчастей и наземного оборудования. В Пентагоне заявили, что сделка не повлияет на военный баланс в регионе.

«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов», — говорится в сообщении.
Стоит учитывать, что часть поставок может включать нерабочие F-16 с авиационных свалок, которые будут использоваться как источник деталей для действующих машин. РИА Новости указывает, что ранее портал The War Zone, ссылаясь на представителя ВВС США, сообщал о передаче Украине списанных истребителей.

Ранее стало известно, что США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику.

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#сша
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Reuters: США подготовили новые санкции против РФ для давления на переговорах
03 мая 2025, 00:44

Фото: iStock/Leestat

США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, передает ТАСС.
Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику. При этом, как отмечает агентство, окончательное решение о введении санкций пока не принято — неясно, поддержит ли инициативу президент Дональд Трамп.

1 мая официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила журналистам, что в США не исключают возможность введения новых санкций против России. Также сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, который планируется синхронизировать с потенциальными мерами США в случае «провала переговоров по Украине».

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