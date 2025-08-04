ВС России нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ
Российские войска провели массированный удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве отметили, что все запланированные объекты были успешно поражены, а цель удара достигнута.
В ответ на обстрелы украинскими военными гражданской инфраструктуры, российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также с помощью беспилотников, при этом поражая исключительно военные объекты и предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
Кроме того, за последние сутки российские военные поразили цех по производству украинских беспилотных катеров, а также пункты временной дислокации боевиков и наёмников ВСУ в 142 районах.
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