ВС России нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ

04 августа 2025, 13:32

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска провели массированный удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.