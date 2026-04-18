18 апреля 2026, 21:50

Зеленский: Устроивший стрельбу в Киеве москвич был ранее судим

В Киеве в районе Демиевки мужчина открыл стрельбу по людям, после чего его ликвидировали силовики.





По словам Владимира Зеленского в телеграм, нападавший перед атакой поджег квартиру. Ранее он уже был судим.



В результате инцидента, произошедшего в субботу, 18 апреля, пострадали 14 человек, включая 12-летнего мальчика. Главарь киевского режима допустил, что число раненых может вырасти, так как люди продолжают обращаться за помощью.



Стрелок забаррикадировался в супермаркете, и его уничтожили в ходе штурма. В настоящее время специалисты устанавливают детали биографии нападавшего и мотивы его поступка. Следователи рассматривают несколько версий, все электронные устройства мужчины проверят.



