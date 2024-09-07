Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ больницы в Горловке

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Артиллеристы ВСУ обстреляли больницу в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. В результате ранения получили пять человек, в том числе один ребёнок.
По словам главы городского округа Ивана Приходько, во время очередного обстрела со стороны ВСУ под ударом оказалось территориально-медицинское объединение «Семья и здоровье» в самом центре города. Один из снарядов угодил непосредственно в здание медицинского учреждения.
В результате обстрела ранения получили пять человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также различные повреждения получило само здание. Многие окна остались без стёкол, осколками посечён фасад.
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Александр Бойцов