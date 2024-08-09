Появились подробности, чем закончилась попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

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Войска ВС РФ и казаки-добровольцы этой ночью, 9 августа, сорвали попытку формирований ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области. По его данным, военным удалось ликвидировать 12 украинских боевиков.
«В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две - огневой поддержки, с 16 боевиками», — написал Сальдо.Он отметил, что три лодки уничтожили миной, артиллерией и ракетой ПТУРа, с одной из них успели высадиться диверсанты и тут же были расстреляны на берегу. Одной лодке удалось уйти, добавил Сальдо.
«Очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей. Наши бойцы продолжают бдительно и надежно защищать область и её жителей», — заключил херсонский губернатор.Читайте также:
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