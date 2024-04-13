В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску

Фото: iStock/Iulianna Est
Состояние пострадавших при украинском ракетном ударе по машиностроительному заводу в Луганске оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства республики.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Луганске, который планировалось запустить в ближайшее время. В результате этого удара пострадали девять человек.
Пащенко отметила, что пациенты находятся в тяжёлом состоянии. В основном, они получили множественные переломы, некоторым пришлось прибегнуть к ампутации. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.
Жители близлежащих к заводу домов получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читайте также:
Несколько человек пострадали после ракетного удара ВСУ по Луганску
ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске ракетами Storm Shadow
ВСУ атаковали автовокзал в Луганске
Пащенко отметила, что пациенты находятся в тяжёлом состоянии. В основном, они получили множественные переломы, некоторым пришлось прибегнуть к ампутации. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.
Жители близлежащих к заводу домов получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читайте также:
Несколько человек пострадали после ракетного удара ВСУ по Луганску
ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске ракетами Storm Shadow
ВСУ атаковали автовокзал в Луганске
Анастасия Чинкова