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После провала в Крынках ВСУ больше не пытаются большими силами высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В разговоре с ТАСС глава региона назвал операцию украинских военных в Крынках авантюрой. Он напомнил, что после прорыва Каховской ГЭС ВСУ пытались закрепиться в районе этого населённого пункта, который к тому времени уже покинули жители. 20 февраля, докладывая президенту Владимиру Путину об освобождении Крынок занимавший на тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу сообщил, что за год украинские войска потеряли там около 3,4 тысяч человек убитыми. Фактически, под Крынками была поставлена точка в украинском контрнаступлении, отметил он.
Владимир Сальдо подчеркнул, что после потери этого населённого пункта украинские войска значительно сбавили активность и больше не пытаются десантировать на левый берег сколько-нибудь значительные силы. Боевые действия теперь переместились на острова в дельте Днепра, добавил он.
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Александр Бойцов