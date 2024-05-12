Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие

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Украинские войска нанесли удар по городу Складовск в Херсонской области, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу ракетами HIMARS, две из них удалось сбить, а ещё одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей.
Сальдо также заявил, что в результате обстрела Складовска есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
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Сальдо также заявил, что в результате обстрела Складовска есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
«Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды. Аварийные службы уже приступили к работе», — заключил глава Херсонской области.Читайте также:
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Евгения Парфентьева