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Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие

12 мая 2024, 18:58
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска нанесли удар по городу Складовск в Херсонской области, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу ракетами HIMARS, две из них удалось сбить, а ещё одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей.

Сальдо также заявил, что в результате обстрела Складовска есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.



«Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды. Аварийные службы уже приступили к работе», — заключил глава Херсонской области.

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Появился список пострадавших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ
12 мая 2024, 19:43

Фотон: МЧС России

Стали известный фамилии пострадавших при обрушении дома в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ. Данный пострадавших опубликовал Telegram-канал Baza.
Отмечается, что среди раненых двое детей — одному из них меньше двух месяцев. Мальчик получил серьёзные травмы и находится в реанимации.



Спасатели продолжают разбирать завалы, находить выживших и погибших. На данный момент известно о семи погибших.

Подъезд дома на улице Щорса разрушился после обстрела ВСУ. Как заявили в Минобороны, в дом попала часть одной из сбитых ракет «Точка-У».

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Над головой летает рой дронов: Генерал Кривонос объяснил обвал обороны ВСУ
12 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская оборона разваливается из-за мощных ударов российских дронов, с таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — объяснил Кривонос.

По словам отставного генерала, Вооружённые силы Украины не успели построить оборонительные сооружения на всех участках фронта, поэтому иногда им приходится отступать на пустую территорию.

Кривонос подчеркнул, что «фронт не резиновый» и действительно может быть прорван в любой момент.

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#всу
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#вс рф
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В Белгороде опровергли фейк об эвакуации населения из-за обстрелов
12 мая 2024, 19:30

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде не проводится эвакуация на фоне якобы большого числа жертв при разрушении подъезда жилого дома, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В мэрии уточнили, что по сети разлетелась ложная информация о массовых жертвах под завалами разрушенной 10-этажки, которую якобы распространил глава региона Вячеслав Гладков.

«Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора. Ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области о том, что погибшие не обнаружены», — заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома в результате попадания в него осколка украинской ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#белгородская область
#эвакуация
#обстрел
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В США предрекли Киеву мрачное будущее в случае отказа от сдачи Харьковской области
NYT: Киев останется без большей части армии, если не сдаст Харьковскую область
12 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Австрийский полковник в отставке Мик Райан считает, что Украина рискует потерять значительную часть своей армии, если будет решит удерживать Харьковскую область. Такое мнение он высказал в статье для газеты The New York Times (NYT).
По мнению Райана, попытка украинских властей удержать контроль над Харьковской областью может привести к серьезным потерям в рядах армии, и в ближайшем будущем Вооруженные силы Украины могут столкнуться с «мрачными событиями».

Он отмечает, что моральный дух украинских военнослужащих снижается, так как российское наступление на Харьковском направлении оказалось очень мощным и масштабным.

Ранее национальная полиция Украины сообщила о том, что начиная с 10 мая около 970 жителей были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Харьковской области.

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#полиция
#россия
#контроль
#всу
#рф
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Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Крыму
Глава Крыма Аксенов: в районе Симферополя сбит украинский беспилотник
12 мая 2024, 18:58

Фото: Istockphoto / NiseriN

В районе Симферополя был сбит украинский беспилотник средствами противовоздушной обороны, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России, включая Крым, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

В связи с этим в регионах периодически объявляют воздушную тревогу, и активизируется работа систем противовоздушной обороны.

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#регионы
#операции
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Сальдо: Обстрел Белгорода — акт бессильной злобы Киева на грани помешательства
Сальдо связал обстрел ВСУ Белгорода с поражениями на фронте
12 мая 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

Очередной массированный обстрел Белгорода Вооружёнными силами Украины (ВСУ) напрямую связан с их поражениями на фронте. Обстреливая мирные дома, Киев пытается отыграться таким образом за постоянные неудачи.
Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого варварского террористического акта. Очередной удар киевского режима по мирным людям Сальдо назвал проявлением безумной злобы на грани помешательства.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выражая соболезнования белгородцам, отметил, что граждане ДНР давно знают, каково это — жить под обстрелами. Поэтому все дончане ощущают боль Белгорода как свою, чувствуют её на себе, написал глава ДНР в социальной сети.

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#удар
#херсонская область
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Появились кадры спасения из-под развалин дома в Белгороде очередного выжившего
12 мая 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов у разрушенного дома в Белгороде, пытаясь найти выживших. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры эвакуации мужчины, которого обнаружили после долгих часов поисков.
Сразу после обрушения подъезда десятиэтажного дома после попадания украинской ракеты на место прибыли спасатели и приступили к разбору завалов. После того, как прямо на сотрудников МЧС упала крыша повреждённого строения, три человека, работавшие внизу, получили ранения. Тем не менее, остальные спасатели продолжили свои поиски в развалинах, время от времени устраивая «минуту тишины», когда останавливаются все работы и все замирают, прислушиваясь и надеясь услышать под обломками здания голоса выживших.

Одному из них повезло — раненного мужчину услышали, откопали и сумели извлечь из-под развалин, избежав новых обрушений. Пострадавшего немедленно зафиксировали на носилках, погрузили в скорую помощь и отправили в медицинское учреждение. Поиски выживших продолжаются.

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#ракеты
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В ООН осудили удар ВСУ по жилому дому в Белгороде
12 мая 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Организация Объединённых Наций выступает решительно против ударов по гражданским объектам. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по Белгороду.
В разговоре с РИА Новости представитель международной организации подчеркнул, что ООН выступает против нападений на гражданские здания и объекты, где бы они не происходили.

В воскресенье, 12 мая, около 11:40 Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате попадания обломка ракеты «Точка-У» в жилой десятиэтажный дом обрушился целый подъезд. На месте трагедии до настоящего времени работают спасатели МЧС, пытаясь найти выживших, которые могут ещё оставаться под завалами.

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При повторном обрушении дома в Белгороде пострадали три спасателя
12 мая 2024, 17:16

Фото: istockphoto/lusia599

Крыша над обрушившимся подъездом дома на улице Щорса в Белгороде упала на работавших внизу спасателей. Пострадали три человека.
Перемычка над рухнувшим после попадания в дом ракеты подъезда и так держалась чудом. В конце концов рухнула и она. Это произошло в тот момент, когда внизу работали сотрудники МЧС, разбирая завалы и разыскивая под ними выживших. Три спасателя получили различные травмы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Обломок ракеты «Точка-У» попал в десятиэтажный жилой дом в районе второго этажа. В результате обрушился целый подъезд. Под завалами оказались люди. Жителей дома экстренно эвакуировали из-за угрозы полного обрушения дома. На месте работают спасатели МЧС, правоохранители и медики.

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