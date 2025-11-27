Сальдо: ВСУ по заказу украинских бизнесменов бьют по объектам их конкурентов

27 ноября 2025, 08:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Херсонской области всплыла шокирующая информация. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что украинские бизнесмены подкупают командиров отдельных подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.