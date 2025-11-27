Сальдо: ВСУ по заказу украинских бизнесменов бьют по объектам их конкурентов
В Херсонской области всплыла шокирующая информация. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что украинские бизнесмены подкупают командиров отдельных подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.
Их цель — уничтожение коммерческих объектов конкурентов на правобережье Днепра.
Глава региона отметил, что некоторые офицеры принимают заявки на разрушение бизнеса. Таким образом, предприниматели пытаются устранить соперников и расширить свои возможности. Сальдо подчеркнул, что после освобождения правобережной части Херсонской области начнется расследование всех подобных инцидентов. Виновные понесут наказание за свои действия.
