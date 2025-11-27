Житель Волновахи рассказал о пыточной в ДНР для несогласных с киевским режимом
В населенном пункте Волноваха на территории ДНР во время украинской оккупации действовала пыточная для противников киевского режима. Ее создали в местном отделении полиции. Об этом РИА Новости рассказал житель Курахово.
Собеседник агентства признался, что его задержали и доставили в пыточную еще до начала специальной военной операции. Причина для задержки — «неподходящие» политические взгляды.
Местный житель, который попросил сохранить свою анонимность, никогда не скрывал своего мнения и не собирался менять позицию даже под угрозой расправы.
«Я понимал, что мной было наговорено раньше очень много. И переобуваться, перекрашиваться — не мой конек. Да и поздно уже было, даже если бы решил переобуться», — добавил мужчина.Его вывезли в отделение полиции в Волновахе под предлогом беседы и поместили в камеру-одиночку. Там его удерживали период времени.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.