В населенном пункте Волноваха на территории ДНР во время украинской оккупации действовала пыточная для противников киевского режима. Ее создали в местном отделении полиции. Об этом РИА Новости рассказал житель Курахово.





Собеседник агентства признался, что его задержали и доставили в пыточную еще до начала специальной военной операции. Причина для задержки — «неподходящие» политические взгляды.



Местный житель, который попросил сохранить свою анонимность, никогда не скрывал своего мнения и не собирался менять позицию даже под угрозой расправы.





«Я понимал, что мной было наговорено раньше очень много. И переобуваться, перекрашиваться — не мой конек. Да и поздно уже было, даже если бы решил переобуться», — добавил мужчина.