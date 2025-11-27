ВС РФ наносят удары по украинским позициям в Купянске

27 ноября 2025, 08:12

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащие группировки «Запад» продолжают активные действия против украинских сил на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области. Об этом пишет МО РФ в своем Telegram-канале.