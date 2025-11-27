ВС РФ наносят удары по украинским позициям в Купянске
Военнослужащие группировки «Запад» продолжают активные действия против украинских сил на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области. Об этом пишет МО РФ в своем Telegram-канале.
Для выявления мест дислокации, огневых позиций и живой силы противника используют разведывательные беспилотники. Артиллерия эффективно уничтожает цели, нанося удары по обнаруженным объектам.
Эти операции подчеркивают настойчивость российских войск в борьбе с противником на этом участке фронта. Ситуация остается напряженной, и дальнейшее развитие событий вызывает большой интерес у экспертов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
