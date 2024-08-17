Сальдо: ВСУ потеряли 20 бойцов при попытке высадки в Херсонской области

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ВСУ попытались высадить десант на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области. Обе попытки провалились и стоили украинцам потери 20 жизней.
Об этом сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. Губернатор уточнил, что в начале августа украинские войска, используя быстроходные катера, попытались высадиться сначала на Тендровской, а затем на Кинбурнской косе. Однако они получили отпор со стороны российских бойцов, и, понеся потери, вынуждены были отступить.
По словам Сальдо, несколько увеличившаяся в последнее время активность ВСУ на Херсонском направлении рассчитана в основном на пиар-эффект. Попытки прорывов и высадки десанта бессмысленны и приносят противнику только потери в живой силе и технике, заключил губернатор.
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Александр Бойцов