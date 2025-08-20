Baza: в Новом Осколе произошёл крупный пожар на фоне угрозы атак БПЛА — видео

20 августа 2025, 17:01

Фото: iStock/abadonian

Крупный пожар произошёл сегодня в городе Новый Оскол Белгородской области. Местные жители сообщают о столбах чёрного дыма и публикуют в социальных сетях видеозаписи возгорания. Данные ролики есть в распоряжении телеграм-канала Baza.