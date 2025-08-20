Baza: в Новом Осколе произошёл крупный пожар на фоне угрозы атак БПЛА — видео
Крупный пожар произошёл сегодня в городе Новый Оскол Белгородской области. Местные жители сообщают о столбах чёрного дыма и публикуют в социальных сетях видеозаписи возгорания. Данные ролики есть в распоряжении телеграм-канала Baza.
Инцидент произошёл вскоре после того, как в регионе была объявлена угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Власти предупреждали население о возможных опасностях, однако прямая связь между пожаром и действиями дронов официально не подтверждена.
Ранее появилась инфомация о том, что истребители F-16 ВСУ ударили по Курской области. По данным телеграм‑канала «Архангел спецназа», истребители сбросили управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Тёткино.
