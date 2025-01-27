Российские морпехи спасли раненного гранатой солдата ВСУ в Великой Новоселке

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Во время штурма Великой Новоселки в Донбассе российские морпехи спасли раненного гранатой бойца ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинского военного Сергея Савченко.
«Страшно было. Боялся плена. А теперь нормально. Своими глазами вижу, что к чему. Относятся хорошо. Поят, кормят, медицинскую помощь оказали, потому что при откате и отступлении получил ранение. Раны обработали, необходимые уколы, антибиотик дали. Позаботились», — сказал собеседник.
По словам Савченко, его ранили в бедра, спину и ягодицы, а еще пострадали пальцы на ногах. Российские морпехи эвакуировали его в тыл под огнем ВСУ.
Единственное, о чем сожалеет Савченко, что не сдался до того, как получил ранение.
Перед этим стало известно, что станет судьбоносным для Южного Донбасса.
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