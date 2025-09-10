На Украине начали подготовку к мобилизации женщин в ВСУ
На Украине началась масштабная подготовка к мобилизации женщин для службы в армии на фоне стремительного сокращения личного состава ВСУ. В бригадах вводятся должности советников командиров по вопросам гендерного равенства, сообщили российские силовые структуры.
Численность личного состава Вооруженных сил Украины стремительно сокращается из-за высоких потерь, отсутствия новых добровольцев и низкого качества принудительно мобилизованных. В связи с этим на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин.
Например, в 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ получила звание майора. Это считается очень быстрым карьерным ростом даже по меркам военного времени.
Ранее на Украине уже предпринимались шаги по расширению участия женщин в военных структурах. В 92-й отдельной штурмовой бригаде формировались женские расчеты БПЛА из-за нехватки личного состава. Власти также неоднократно продлевали режим всеобщей мобилизации, снижали возраст призыва и разрешили служить гражданам старше 60 лет. Эти меры сопровождались массовыми протестами против мобилизации в ряде городов страны.
