На Украине начали подготовку к мобилизации женщин в ВСУ

10 сентября 2025, 05:31

На Украине начали подготовку к мобилизации женщин из-за нехватки личного состава

Фото: Istock/Irina Piskova

На Украине началась масштабная подготовка к мобилизации женщин для службы в армии на фоне стремительного сокращения личного состава ВСУ. В бригадах вводятся должности советников командиров по вопросам гендерного равенства, сообщили российские силовые структуры.