Сразу в трех российских аэропортах введены ограничения на полеты
Прием и выпуск воздушных судов остановлен в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения введены в «Грабцево» (Калуга), «Пашковском» (Краснодар) и «Шпаковском» (Ставрополь). Предпринятые меры необходимы для обеспечения безопасного авиасообщения, добавил Кореняко.
Ранее в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников. Перед этим губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в трех муниципалитетах. В результате один человек пострадал, повреждения получили несколько единиц техники, автомобили и гражданская инфраструктура.
