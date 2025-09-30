Достижения.рф

Сразу в трех российских аэропортах введены ограничения на полеты

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Прием и выпуск воздушных судов остановлен в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.



Временные ограничения введены в «Грабцево» (Калуга), «Пашковском» (Краснодар) и «Шпаковском» (Ставрополь). Предпринятые меры необходимы для обеспечения безопасного авиасообщения, добавил Кореняко.

Ранее в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников. Перед этим губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в трех муниципалитетах. В результате один человек пострадал, повреждения получили несколько единиц техники, автомобили и гражданская инфраструктура.

Александр Огарёв

