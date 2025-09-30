Сразу в трех российских аэропортах введены ограничения на полеты

30 сентября 2025, 02:21

Росавиация ограничила полеты в трех аэропортах

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Прием и выпуск воздушных судов остановлен в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.