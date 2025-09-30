РИА Новости: шесть единиц техники ВСУ уничтожены одним расчетом БПЛА

30 сентября 2025, 02:45

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Оператор БПЛА Вооруженных сил России сжег шесть единиц украинской техники в районе населенного пункта Старорайское ДНР. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Интерн».





Он подчеркнул, что задачу по демилитаризации противника выполнил его боевой товарищ. На уничтожение вражеской техники ему понадобилось не более суток.



«Интерн» подчеркнул, что беспилотники позволяют с высокой точностью отличать военные цели от гражданского транспорта.



«Тактические знаки очень хорошо видно на дверях и установки РЭБ на машине — при подлете это все прекрасно видно», — отметил боец.