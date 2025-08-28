Самарская область подверглась атаке беспилотников: губернатор информирует о ситуации
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что регион стал объектом атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Уважаемые жители Самарской области! Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы», — написал Федорищев.
На данный момент информация о последствиях атаки и возможных пострадавших не поступала. Власти региона продолжают мониторить ситуацию и обеспечивать безопасность граждан. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за официальными источниками информации.