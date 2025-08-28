Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области
Ночью силы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на север Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По информации Слюсаря, в ходе отражения атаки были уничтожены дроны в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Однако в селе Маньково-Калитвенское произошел инцидент: фрагменты одного из БПЛА упали на крышу жилого дома, повредив электропроводку.
В связи с угрозой детонации боевой части, застрявшей в кровле, было принято решение об эвакуации жителей 51 частного дома. В общей сложности были эвакуированы 89 человек, включая детей. Основная часть эвакуированных временно разместилась у родных и близких, а 12 человек, в том числе два ребенка, были размещены в пункте временного размещения, организованном на базе сельского дома культуры.
Место падения неразорвавшегося фрагмента БПЛА оцеплено, ожидается прибытие саперов для безопасного удаления опасного предмета. Власти продолжают следить за ситуацией и обеспечивают безопасность местных жителей.
