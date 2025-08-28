Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области

28 августа 2025, 07:30

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Ночью силы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на север Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.