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В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

Глава «Ростеха» Чемезов: в РФ создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»
27 декабря 2023, 08:48
Фото: istock / vadimrysev

Фото: istock / vadimrysev

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости рассказал, что в РФ создали новый беспилотный летательный аппарат «Суперкам».

«На текущий момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам», — заявил он.
Глава госкорпорации отметил, что этот беспилотник есть в разведывательной версии и в версии камикадзе. Сейчас «Суперкам» проходит тесты, в ходе которых показывает заложенные технические характеристики.


Чемезов обратил внимание, что одной из особенностей новых дронов является высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то есть эти дроны сложно подавить.

До этого Чемезов рассказал, что новейшая гаубица «Коалиция» скоро появится в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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