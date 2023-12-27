В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

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Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости рассказал, что в РФ создали новый беспилотный летательный аппарат «Суперкам».
«На текущий момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам», — заявил он.Глава госкорпорации отметил, что этот беспилотник есть в разведывательной версии и в версии камикадзе. Сейчас «Суперкам» проходит тесты, в ходе которых показывает заложенные технические характеристики.
До этого Чемезов рассказал, что новейшая гаубица «Коалиция» скоро появится в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак