Самый мощный российский танк стал еще более защищенным, подробности

Фото: istockphoto/Evgeny555
Новые танки Т-90М со встроенной системой активной защиты «Арена-М» стали значительно лучше своих предшественников, сообщает издание Military Watch Magazine (MWM). Эксперты также оценили комплекс динамической защиты «Реликт», с которым существенно вырастает стойкость к различным средствам атаки.
«Характеристики Т-90М были значительно улучшены за счет интеграции системы активной защиты «Арена-М», которая, как ожидается, будет установлена и на другие танки», — говорится в статье.Отмечается, что «Арена-М» состоит из РЛС, бортового вычислителя, пульта управления и защитных боеприпасов в шахтах. Система вычисляет приближающийся снаряд, определяет его траекторию и выбрасывает ему навстречу защитный боеприпас, который нейтрализует угрозу. Наиболее похожим аналогом «Арена-М» является израильская Trophy, которую устанавливают на танки Merkava IV.
«Танк Т-90М хорошо бронирован и оснащен динамической защитой «Реликт», а также дополнительной броней, изолирующей боеукладку изнутри», — пишет автор.По данным из открытых источников, «Реликт» работает по принципу «двустороннего метания», когда поражающий боеприпас оказывается под действием сразу двух бронепластин, одна из которых двигается ему навстречу, а вторая следом. Для защиты кормовой части двигателя используются решетчатые экраны, которые снижают вероятность повреждения моторного отсека.
Недавно армия ВС РФ как раз получила новую партию танков Т-90М. Пусть точное число техники остается неизвестным, новые поставки этих танков стали результатом предпринятых Россией усилий по значительному увеличению объема производства танков.
Читайте также:
Последние новости из Курской области: военкоры сделали важное заявление
ВС РФ продвигаются в районах Угледара и Покровска, ВСУ обороняются в Селидово: Последние новости СВО
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО
Данил Пономарев