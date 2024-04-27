«Самый опасный бой»: СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО

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Истребители F-16, которые будут поставлены на Украину этим летом, ожидают самые опасные бои, пишет Business Insider.
Бывшие пилоты ВВС США считают, что украинские F-16 столкнутся с российскими продвинутыми системами ПВО и дальнобойными ракетами «воздух-воздух».
Согласно экспертам, обнаружить и атаковать истребители из США для российских сил будет легче, так как у них есть мощные радары, и украинские летчики могут оказаться под прицелом еще до начала выполнения воздушных маневров.
Пентагон также подтвердил, что F-16 и украинские пилоты, обученные американскими инструкторами, прибудут на Украину в текущем году.
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Согласно экспертам, обнаружить и атаковать истребители из США для российских сил будет легче, так как у них есть мощные радары, и украинские летчики могут оказаться под прицелом еще до начала выполнения воздушных маневров.
Пентагон также подтвердил, что F-16 и украинские пилоты, обученные американскими инструкторами, прибудут на Украину в текущем году.
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Артем Кузьмин