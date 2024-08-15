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Sky News: боевики ВСУ используют британские танки Challenger 2 в Курской области

15 августа 2024, 14:04
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

ВСУ использовали переданные Великобританией танки Challenger 2 для наступления на Курскую область. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.
«Британское правительство разрешило Украине использовать поставленное Лондоном вооружение для атаки в Курской области», — гласит статья The Times.

Уточняется, что это решение касается всего вооружения, переданного Киеву Лондоном, кроме дальнобойных ракет Storm Shadow.



При этом телеканал не знает, какое число танков Challenger 2 было использовано ВСУ в ходе атаки на Курскую область. Всего Украина получила от Британии 14 этих танков. По данным Sky News, машины используются военнослужащими 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Уже известно об уничтожении первого британского танка в районе Суджи.

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Российские бойцы вернули контроль над селом Крупец в Курской области
15 августа 2024, 14:16

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские силы выдавили украинских боевиков из села Крупец Рыльского района Курской области, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства России.

Кроме того, сообщается, что армия России пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

За последние сутки потери украинской стороны в Курской области составили порядка 340 боевиков. Также противник лишился 19 единиц техники, в том числе иностранного происхождения.

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Военэксперт объяснил, в чем разница между СВО и режимом КТО в Курской области
Военэксперт Ворожцов: режим КТО в Курске касается населения и органов власти
15 августа 2024, 13:29

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В ночь с 9 на 10 августа в трех российских регионах, которые граничат с Украиной, ввели режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях. Ранее, после того, как был взорван Крымский мост, усилились разговоры, что специальную военную операцию (СВО) на Донбассе могут переквалифицировать в контртеррористическую операцию (КТО). В чем разница режимов, и как это влияет на общую военную обстановку?
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с «Радио 1» объяснил, в чем особенность СВО, режима КТО, и как он отличается от режима ЧС.
«СВО первоначально организовывалась и осуществлялась как операция, которая проводится за пределами Российской Федерации. И лишь потом территории, на которых она проводилась, вошли в состав. В то же время некоторые боевые действия идут на территориях, которые на данный момент не включены в состав РФ, например, Харьковская область», — объяснил эксперт.

Он продолжил, рассказав, что проникновение вооруженных формирований в соседнее государство, то есть Курскую область, можно трактовать и как террористическую атаку, и как войну.

«С учетом имеющихся условий принято решение рассматривать как террористическую атаку. В условиях террористической атаки в соответствии с законом о противодействии терроризму вводится режим чрезвычайного положения. Особенность в том, что на территории Белгородской области введет режим ЧС федерального уровня. А на территории Курской области введен режим ЧС регионального уровня. 7 числа там должны состояться выбора губернатора области, а если вводится режим ЧС федерального уровня, то выборы проводить нельзя», — сообщил генерал-майор.

По его словам, режим КТО касается только статуса населения и деятельности органов власти, а на действия правоохранительных органов, спецслужб и воинских частей он влияния не оказывает.

«Права и обязанности вооруженных сил отражены в законах и в полной мере реализуются. Статус КТО или СВО на них не влияет. Спецслужбы и воинские части действуют согласно закону об охране безопасности. Только встанет вопрос о выплатах, то есть военнослужащие, принимающие участие в действиях на территории Курской области, в выплатах должны быть приравнены к участникам СВО. Я думаю, что такое решение будет принято», — заключил Ворожцов.

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Стало известно о работе подразделений ВС РФ в Судже
Алаудинов: в Судже действуют подразделения ВС РФ
15 августа 2024, 13:28

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

В Судже продолжают действовать подразделения российских военных. Такое заявление сделал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
«В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%», — заявил Алаудинов.

Он также сообщил, что украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск. По его словам, на данный момент ситуация в курском приграничье полностью контролируемая.

До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область. Командир спецназа «Ахмат» подчеркивал, что не нужно верить вражеской пропаганде.

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Армия России освободила Ивановку в ДНР
15 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила от боевиков ВСУ Ивановку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт ИВАНОВКА Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

Также в ведомстве добавили, что российские бойцы поразили несколько формирований противника в районе Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калинова, Новгородского в Донецкой Народной Республики. При этом здесь отражено несколько контратак ВСУ.

Таким образом, за минувшие сутки потери противника составили порядка 470 боевиков. Также уничтожена американская БМП «Bradley», ББМ «MaxxPro» и другая военная техника.



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Российские военные уничтожили танк Challenger 2 под Суджей
15 августа 2024, 13:07

Фото: iStock/Wirestock

В районе Суджи Курской области российские бойцы уничтожили британский танк Challenger Mk2. Об этом сообщает военкор Евгений Лисицын.
«"Ланцет" впервые уничтожил британский танк Challenger 2, стоящий на вооружении ВСУ. Challenger 2 находится в распоряжении украинской 82-й десантно-штурмовой бригады. Последний раз они уничтожались во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области», — написал Лисицын в своем Telegram-канале.

Таким образом, это первый случай поражения британского танка с помощью дрона на территории России.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники также сообщал, что Вооруженные силы Украины используют поставленные Великобританией танки Challenger 2 при наступлении на Курскую область.

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#армия россии
#всу
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Самую молодую участницу «Азова»* ликвидировали в ЛНР
Самую молодую участницу «Азова»* «Тишину» ликвидировали в ЛНР
15 августа 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

В Луганской народной республике уничтожена самая молодая девушка-боевик из украинского батальона «Азов»*. Как сообщают украинские СМИ, Юлии Бояновской с позывным «Тишина» было 19 лет. Уточняется, что она родилась во Львовской области.
По информации журналистов, Бояновская с ранних лет была связана с нацистской идеологией.

«Тишина» была ликвидирована 12 августа недалеко от села Грековка в Сватовском районе ЛНР. 20 лет юной нацистке исполнилось бы только в сентябре», — цитирует МК.

Позывной «Тишина» отражал желание Бояновской действовать спокойно и с уверенностью, но быть видимой в бою, отметили ее сослуживцы. Когда девушку ликвидировали, в интернете появились мнения, что на жизненный путь нацистки повлияла пропаганда.

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*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
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#украина
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#новости
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Стало известно о быстром продвижении ВС РФ в районе Красногоровки
Командир «Гроза»: ВС РФ быстро продвигаются у Красногоровки
15 августа 2024, 12:39

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска быстрыми темпами продвигаются в районе Красногоровки в ДНР. Об этом рассказал командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» с позывным «Гроза».
«Сейчас работаем на (линии фронта в районе – ред.) Красногоровки. Фронт продвигается очень быстро», — рассказал «Гроза».

По его словам, противник ведет активную контрбатарейную борьбу, и чтобы обеспечить безопасность членам экипажа, расчеты РСЗО быстро и часто меняют позиции.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины также сообщал о сложной обстановке на Купянском и Северском направлениях фронта. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, что ситуация на этих участках остается напряженной и требует постоянного контроля.

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Пленный боевик ВСУ раскрыл приказ командования перед атакой на Курскую область
Пленный Шкода: ВСУ должны были проехать как можно больше по РФ
15 августа 2024, 12:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинское командование поставило задачу проехать как можно дальше по территории России, при этом не ввязываясь в бой. Об этом рассказал добровольно сдавшийся в плен украинский военный Михаил Шкода. Видео допроса публикует Минобороны РФ.
По словам пленного украинца, всего в его колонне было около 20 автомобилей, при этом впереди двигались два «Страйкера» и два «Хаммера». Шкода перешел границу с РФ и воспользовался возможностью, чтобы отбиться от своего подразделения и сдаться в плен.

«Их задача была — проехать максимально большое количество километров, не ввязываться в бой. Если даже кто-то там на тебя постреливает, ты можешь в ответ пострелять, но не останавливаешься», — сказал Шкода.

Он также добавил, что командование дало задание взрывать автомобиль в случае его неисправности, а движение продолжить на другом. При этом при невозможности двигаться дальше было приказано принимать оборону и ждать подкрепления.

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Алаудинов: ВСУ направляют резервы с передовой под Курск
15 августа 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск, сообщил «России 24» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал офицер.

До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область. Командир спецназа «Ахмат» подчеркивал, что не нужно верить вражеской пропаганде.

Ожесточенные бои в Курской области продолжаются с утра 6 августа.

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#всу
#курская область
#новости
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