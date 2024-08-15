Sky News: боевики ВСУ используют британские танки Challenger 2 в Курской области

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ВСУ использовали переданные Великобританией танки Challenger 2 для наступления на Курскую область. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.
«Британское правительство разрешило Украине использовать поставленное Лондоном вооружение для атаки в Курской области», — гласит статья The Times.
Уточняется, что это решение касается всего вооружения, переданного Киеву Лондоном, кроме дальнобойных ракет Storm Shadow.
При этом телеканал не знает, какое число танков Challenger 2 было использовано ВСУ в ходе атаки на Курскую область. Всего Украина получила от Британии 14 этих танков. По данным Sky News, машины используются военнослужащими 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Уже известно об уничтожении первого британского танка в районе Суджи.
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Элина Позднякова