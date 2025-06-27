SHOT: над Керчью раздалось несколько взрывов, сработала система ПВО
Над городом Керчь прозвучало несколько взрывов. По сообщениям местных жителей, это связано со срабатыванием системы противовоздушной обороны (ПВО). Информацию передает Telegram-канал SHOT.
Свидетели сообщили о минимум двух взрывах, сопровождавшихся яркими вспышками со стороны Черного моря. Предварительные данные указывают на работу ПВО с целью уничтожить дроны ВСУ. Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.
Официального подтверждения или комментариев на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что США намерены свернуть поиск военных преступлений на Украине. Белый дом рекомендовал Госдепу Соединенных Штатов прекратить финансирование программ поиска предполагаемых военных преступлений.
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