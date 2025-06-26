Путин объяснил, почему кража Западом активов России поможет мировой экономике
Путин назвал действия Запада в отношении золотовалютных резервов РФ грабежом
Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия Запада по заморозке активов РФ как «не кражу, а (открытый) грабеж». Путин сделал это заявление во время выступления на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Трансляцию можно увидеть на Rutube-канале Кремля.
Форум проходит 26-27 июня 2025 года. В текущем году в ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) председательствует Минск. Во время заседания Путин указал, что значительная часть золотовалютных российских резервов заморожена в банках Запада, где открыто обсуждается возможность их полного изъятия.
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«Я сейчас подумал, все-таки у меня базовое образование юридическое. Это (поведение Запада) — не кража наших золотовалютных резервов. Кража — это тайное хищение. А они действуют открыто, то есть это грабеж наших резервов. Как только российские резервы за рубежом будут конфискованы, движение в сторону регионализации платёжных систем ускорится и приобретёт необратимый характер», — добавил президент РФ.Он с улыбкой отметил, что такое развитие событий будет полезным для мировой экономики.
«Может быть, за это стоит и заплатить», — заключил он.Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Twitch может официально прекратить работу в России. IT-обозреватель Сергей Поморцев рассказал, что недавно стриминговый сервис ввел очередные ограничения для российских пользователей.
Также 25 июня «Радио 1» передавало, что Путин поручил Правительству РФ рассмотреть предложения бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний. Дата выполнения данного им требования назначена на 1 июля этого года.