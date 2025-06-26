Путин объяснил, почему кража Западом активов России поможет мировой экономике

26 июня 2025, 23:34

Путин назвал действия Запада в отношении золотовалютных резервов РФ грабежом

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия Запада по заморозке активов РФ как «не кражу, а (открытый) грабеж». Путин сделал это заявление во время выступления на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Трансляцию можно увидеть на Rutube-канале Кремля.





Форум проходит 26-27 июня 2025 года. В текущем году в ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) председательствует Минск. Во время заседания Путин указал, что значительная часть золотовалютных российских резервов заморожена в банках Запада, где открыто обсуждается возможность их полного изъятия.





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«Я сейчас подумал, все-таки у меня базовое образование юридическое. Это (поведение Запада) — не кража наших золотовалютных резервов. Кража — это тайное хищение. А они действуют открыто, то есть это грабеж наших резервов. Как только российские резервы за рубежом будут конфискованы, движение в сторону регионализации платёжных систем ускорится и приобретёт необратимый характер», — добавил президент РФ.

«Может быть, за это стоит и заплатить», — заключил он.