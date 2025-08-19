В России перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотника за ночь
Дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно информации, 13 БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, 5 — над Ростовской областью, и еще 5 — над территорией Республики Крым.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Российские военные отразили атаку БПЛА ВСУ на территории Ростовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
