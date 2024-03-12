«Самое грозное оружие»: В США раскрыли, чего ВСУ боятся больше всего

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Российские средства радиоэлектронной борьбы наносят серьёзный ущерб украинской армии, об этом пишет The New York Times.
«Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем полностью отключился. Русские заглушили сигнал его беспилотника», — рассказал автор статьи.
По его словам, российская армия на протяжении многих лет модернизировала средства радиоэлектронной борьбы, доводя их до совершенства. Сегодня они являются одним из самых страшных российский оружий в глазах ВСУ.
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Евгения Парфентьева