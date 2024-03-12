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«Самое грозное оружие»: В США раскрыли, чего ВСУ боятся больше всего

NYT: Средства РЭБ ВС РФ выводят из строя дроны ВСУ на полях спецоперации
12 марта 2024, 19:10
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские средства радиоэлектронной борьбы наносят серьёзный ущерб украинской армии, об этом пишет The New York Times.
«Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем полностью отключился. Русские заглушили сигнал его беспилотника», — рассказал автор статьи.

По его словам, российская армия на протяжении многих лет модернизировала средства радиоэлектронной борьбы, доводя их до совершенства. Сегодня они являются одним из самых страшных российский оружий в глазах ВСУ.


В NYT также отметили, что украинцы уступают ВС РФ не только в сфере РЭБ, но и в количестве и качестве беспилотных летательных аппаратов.

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#всу
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Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ
12 марта 2024, 17:05

Фото: iStock/vladj55

Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно уничтоженную технику украинских ДРГ и убегающих военных в районе Нехотеевки в Белгородской области.

Отмечается, что российские войска не допустили прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Они были оперативно уничтожены на пограничном переходе.

На кадрах видно подбитую технику и убегающих террористов, которые уносят с собой раненных.

Отмечается, что операцию по пресечению попытки вторжения противника проводили подразделения ВС РФ вместе с подразделениями пограничной службы ФСБ России.

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#минобороны рф
#украина
#россия
#белгородская область
#сво
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«Предлагают сдаться»: украинцы постоянно звонят на телефоны Белгородской области
Житель Белгородской области рассказал о звонках украинцев с призывами сдаться
12 марта 2024, 16:54

Фото: iStock/AndreyPopov

С территории Украины постоянно поступают звонки на телефоны Белгородской области с предложением сдаться.
Житель Глотова рассказал RT, что ни в его село, ни в соседние населённые пункты сегодня никакая диверсионно-разведывательная группа не проникала. А такая информация, по его словам, постоянно поступает со стороны Украины, к чему местные жители уже привыкли.

Также он рассказал, что с самого утра в Глотове и вокруг населённого пункта было довольно шумно из-за массированного налёта украинских войск. В настоящее время уже гораздо тише, но всё ещё доносятся звуки активной работы с обеих сторон.

Местный житель подчеркнул, что никто из его односельчан не пострадал в результате сегодняшних событий.

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#белгородская область
#украина
#обстрел
#телефон
#звонок
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В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся жилой дом
Губернатор Гладков: Шебекино попало под огонь ВСУ во второй раз
12 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/DarthArt

В Белгородской области сегодня неспокойно, после повторного обстрела со стороны Украины в частном секторе в Шебекино загорелся жилой дом. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации оперативных служб, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Люди успели покинуть помещение и спастись от гибели. В настоящий момент пожарные, прибывшие на место происшествия, тушат здание.

В городе повреждениям подверглись три промышленных предприятия, перебита линия электропередачи и полотно железнодорожной ветки, по которой давно не ходят пассажирские поезда. Продолжается осмотр территории.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник упал на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде. Там оперативные службы перекрыли Вокзальную улицу, территорию вокруг торгового центра оцепили. Есть информация о поврежденном автомобиле.

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#всу
#вс рф
#белгородская область
#украина
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Кимаковский: освобождение Невельского позволит ВС России усилить давление на ВСУ
12 марта 2024, 16:39

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Освобождение посёлка Невельское в ДНР позволит Вооруженным силам РФ усилить давление на гарнизон украинских войск в Красногоровке к северо-западу от Донецка. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский изданию ТАСС.
Об освобождении населенного пункта сообщило Министерство бороны России в полдень 12 марта. Отмечается, что в боевых действиях принимали участие подразделения Южной группировки ВС РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее представительство ДНР сообщило, что ВСУ в третий раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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#вс рф
#сво
#всу
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ВСУ сбросили боеприпас на Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ сбросили с дрона боеприпас на Кировский район Донецка
12 марта 2024, 16:31

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Украинские войска в третий раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
Отмечается, что атака была совершена в 15:55. С БПЛА был сброшен взрывоопасный предмет.

Ранее представительство сообщало, что во вторник, 12 марта, украинские войска сбросили ещё два боеприпаса, в результате чего пострадали два мирных жителя.

Ранее сообщалось, что житель города Горловка в ДНР подорвался на мине «Лепесток», которая сдетонировала после того, как он наступил на неё. К счастью, мужчина остался в живых, однако получил ранения.

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#боеприпас
#беспилотник
#всу
#днр
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Оперштаб Курской области ввел дополнительные ограничения для безопасности
В Курской области запретили распространять информацию о действиях ВС России
12 марта 2024, 16:19

Фото: istock / grinvalds

Оперативный штаб Курской области ввел дополнительные меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, которые касаются публикации в интернете сведений о действиях ВС РФ.
Речь идет о запрете распространения в СМИ и на интернет-ресурсах фотографий и видео с местами обстрелов, попадания снаряда, использовании оружия или систем ПВО и БПЛА, а также о дислокации российских войск, военной инфраструктуре, критически важных объектах.

Решение оперштаба является обязательным для всех жителей, находящихся на территории региона.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была выявлена заранее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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#оперативный штаб
#меры
#вс рф
#пво
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В США обеспокоены операцией американских военных на Украине
AC: военные из США на Украине угрожают новой эскалацией конфликта
12 марта 2024, 16:15

Фото: iStock/Im Yeongsik

Присутствие военных из США на Украине для обучения бойцов ВСУ спровоцировало бы опасную эскалацию. Об этом сообщает American Conservative.
Украинских военных недостаточно обучают применению поставленных Украине высокотехнологичных видов вооружения, что ставит под сомнение их эффективное использование.

Кроме того, американские войска обучением украинцев ставят себя в опасное положение, провоцируя прямое столкновение с российской армией, что в результате может привести к масштабному конфликту с участием войск НАТО и даже к ядерной эскалации.

Также высок риск потери или кражи техники из-за неполных транспортных накладных при передаче вооружения и плохой логистической поддержке.

Авторы статьи указывают на то, что американские власти, как правильно, не знают, куда конкретно попадает поставляемое Киеву американское вооружение.

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#украина
#сша
#россия
#военные
#конфликт
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MWM: Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
12 марта 2024, 15:53

Фото: iStock/e-crow

Американская позиция по ограничению помощи Киеву не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией ЗРК Patriot производства США в ДНР. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Отмечается, что заморозка США дальнейших поставок вооружения с конца декабря практически не оставляет Украине шансов для восполнения запасов утерянных Patriot или боеприпасов, которые были израсходованы оставшимися системами.

В статье уточняется, что Соединённые Штаты сами столкнулись с дефицитом вооружения после атак на американские базы на Ближнем Востоке, которые произошли в конце прошлого года.

Также журналисты написали, что для российской армии практически не осталось преград в условиях ослабления украинской ПВО. Это позволяет ВС РФ успешно проводить свои операции.

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#украина
#сша
#россия
#всу
#пво
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Пушилин: ВС РФ освободят все города ДНР
12 марта 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС России обязательно освободят все города и населённые пункты ДНР.
«Освобождены будут населённые пункты, я говорю и про Славянск, и про Краматорск, и про Константиновку, и про Красноармейск, и про Селидово, и про Димитров, и про все другие населённые пункты, которые являются нашими, в рамках закреплённых границ. <...> Конечно же, мы ждём этого», — отметил в беседе с RT Пушилин.

Он подчеркнул, что и со стороны Республики, и со стороны ВС РФ делается всё возможное для того, чтобы максимально сохранить целостность и не допустить больших разрушений населённых пунктов.

Ранее Денис Пушилин заявлял, что западные страны переоценили американские танки Abrams, отправленные на Украину.

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#донбасс
#днр
#сво
#вс рф
#денис пушилин
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