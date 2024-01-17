«Самое опасное место»: Ситуация для ВСУ под Купянском усложняется

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Вооружённые силы Украины оказались в крайне тяжёлом состоянии под Купянском, с таким заявлением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Фабрика новостей».
«Купянск — это самое опасное место. Купянск — это мощная железнодорожная станция, более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства», — рассказал о ситуации Кривонос.
Отставной генерал признал, что российские военные обладают всеми необходимыми ресурсами, а также продолжает прощупывать оборону ВСУ.
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