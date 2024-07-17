Самолет британских ВВС замечен в небе над Украиной

Фото: istock / aapsky
Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС был замечен в небе над Украиной, в частности у Харькова. Об этом свидетельствует информация сервиса Flightradar.
Согласно данным сервиса, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины. Воздушное судно пролетело над несколькими областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской. Также самолет заметили над подконтрольными украинским войскам частям ДНР и Запорожской области.
Около 1.32 мск самолет пропал с карты вблизи села Чабановка в Закарпатской области Украины.
Напомним, воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация.
Читайте также:
Российская самоходка выдержала прямое попадание HIMARS в зоне СВО — фото
Рогов: На Запорожском направлении ВСУ откатились севернее Урожайного
В Верховной Раде рассказали, как мобилизованные в ВСУ проходят медкомиссию
Около 1.32 мск самолет пропал с карты вблизи села Чабановка в Закарпатской области Украины.
Напомним, воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация.
Читайте также:
Российская самоходка выдержала прямое попадание HIMARS в зоне СВО — фото
Рогов: На Запорожском направлении ВСУ откатились севернее Урожайного
В Верховной Раде рассказали, как мобилизованные в ВСУ проходят медкомиссию
Алина Юрчак