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Самолет британских ВВС замечен в небе над Украиной

В небе над Украиной заметили учебно-пилотажный самолет британских ВВС
17 июля 2024, 06:40
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС был замечен в небе над Украиной, в частности у Харькова. Об этом свидетельствует информация сервиса Flightradar.
Согласно данным сервиса, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины. Воздушное судно пролетело над несколькими областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской. Также самолет заметили над подконтрольными украинским войскам частям ДНР и Запорожской области.

Около 1.32 мск самолет пропал с карты вблизи села Чабановка в Закарпатской области Украины.



Напомним, воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация.

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Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове
Марочко: в Харькове замечена колонна техники наемников и боевиков «Азова»*
17 июля 2024, 07:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харькове была замечена колонна техники наемников и боевиков «Азова»*. Об этом информирует РИА Новости.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

«В ночное время суток в городе Харьков отмечено движение колонны военной техники — автомобилей с БК и личным составом, РСЗО «Град». В составе колонны двигались также пикапы, на которых были нанесены грузинские флаги и шеврон группировки «Азов»*», — рассказал он.

Помимо этого, Марочко отметил, что в колонне техники были выявлены самоходные артиллерийские установки западного образца.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Самолет британских ВВС замечен в небе над Украиной

*запрещенная в России террористическая организация
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
МО РФ: три БПЛА сбиты за ночь над Белгородской и Воронежской областями
17 июля 2024, 07:35

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 3 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Воронежской областью, один — над Белгородской областью. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты России.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#днр
#лнр
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#минобороны
#путин
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Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине
Сийярто: второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году
17 июля 2024, 07:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году. Об этом информирует РИА Новости.
«Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили», — рассказал он.

По его словам, если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным. Помимо этого, он отметил большой вклад Швейцарии в организацию соответствующей конференции.

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского. На саммит были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии России.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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#военные
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#саммит
#конференция
#днр
#лнр
#вс рф
#путин
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Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции, взяв в плен боевиков ВСУ
17 июля 2024, 07:14

Фото: istock/zim286

Штурмовые подразделения группировки «Север» захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины, взяв в плен украинских боевиков. Об этом сообщило МО РФ.
«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, украинские военные предприняли попытку атаковать позиции российских войск, но «встретили ожесточенный отпор». Разведчики ВС РФ смогли раскрыть передвижение живой силы и техники ВСУ. На опубликованном видео видно, как украинские боевики сдаются в плен. С воздуха было уничтожено сразу несколько крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, сколько HIMARS уничтожила российская армия с начала СВО
«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили от 55 до 65 установок HIMARS в зоне СВО
17 июля 2024, 00:06

Фото: istock / Andrii Dodonov

Вооруженные сил РФ уничтожили с начала специальной военной спецоперации около 60 установок РСЗО HIMARS американского производства, сообщает «Военная хроника».
Отметим, что ВСУ тщательно скрывает потери данного вооружение, за счёт чего регулярно ведутся споры вокруг того, сколько именно этих комплексов уничтожили бойцы российских сил и когда. Согласно открытым сведениям, за все время конфликта Украине было передано как минимум 55-57 систем всех типов: колесные и гусеничные варианты.

До января 2024 года западные информагентства утверждали, что российской армии не удалось уничтожить ни одну из установок, но еще в начале декабря 2022 года войска России уничтожили сразу 5 установок в ходе удара по складу ВСУ в районе Григоровского и Шевченкова Запорожской области.

Суммарно, по официальным заявлениям Минобороны РФ и верифицированным источникам, с геопривязкой удалось установить 56 эпизодов поражения M142/M270, во время которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых установок.

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#вооружение
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Российская самоходка выдержала прямое попадание HIMARS в зоне СВО — фото
Ростех: новейшая САО «Мальва» выдержала попадание из HIMARS
16 июля 2024, 19:43

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Новейшая самоходная гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает производитель орудия Ростех в своем Телеграм-канале.


Из материалов, опубликованных российской компанией, видны разбросанные части ракеты, выпущенной из американской системы залпового огня HIMARS. Сама установка «Мальва» стоит невредимой, у нее только пробиты колеса и осколками задет корпус.
«САО предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», — напомнил Ростех.

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Рогов: На Запорожском направлении ВСУ откатились севернее Урожайного
16 июля 2024, 19:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

На Запорожском направлении в зоне спецоперации части ВСУ откатились севернее Урожайного. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, что после отступления украинские боевики пытаются перегруппировать свои силы и закрепиться на новых позициях. В настоящее время в тех местах идут бои. Само село российские войска полностью взяли под свой контроль, сейчас там идёт зачистка и разминирование, добавил Рогов.

Сёла Старомайорское и Урожайное находятся на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Украинские войска захватили эти населённые пункты в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено частями Вооружённых сил РФ 10 июня, Урожайное — 14 июля.

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#рогов
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В Верховной Раде рассказали, как мобилизованные в ВСУ проходят медкомиссию
Депутат Рады: редко ВВК призывников занимает дольше семи минут
16 июля 2024, 17:56

Фото: IStock/kopitinphoto

Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) на Украине нередко занимает не больше семи минут, что чревато проблемами как для самого гражданина, так и для государства, передает РИА Новости.
Он добавил, что если вдруг призывник не оспаривает решения первой комиссии, то шансов пройти ее надлежащим образом повторно у него просто нет.

Ранее на Украине неоднократно принимали поправки в закону о мобилизации. Из последних нововведений выделяется обязанность призывников обновить свои данные в военкоматах в течении 60 дней. Помимо этого, все граждане подлежащие призыву обязаны всегда носить с собой военный билет и паспорт.

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В США рассказали о превращении ВС РФ американских Excalibur в «болванку»
Эксперт Шиау-шян Лю: российские РЭБ сделали американский снаряд Excalibur бесполезным
16 июля 2024, 17:55

Фото: istockphoto / vadimrysev

В интервью изданию Newsweek эксперт Шиау-шян Лю заявил, что американские управляемые снаряды M982 Excalibur стали неэффективными из-за действий российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

«Российские средства радиоэлектронной борьбы на территории Украины сделали высокоточные боеприпасы американского производства практически бесполезными. Речь идёт о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах Excalibur и управляемых авиабомбах JDAM. Российская стратегия противодействия высокотехнологичному и точному оружию США оказалась эффективной», — подчеркнул эксперт.

Такие выводы позволяют понять, как развиваются события в военной сфере, и разработать новые стратегии, учитывая возможные слабые места и преимущества различных видов вооружения.

Ранее стало известно, что модернизированные МиГ-31БМ могут вызвать беспокойство в НАТО и ВСУ.

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