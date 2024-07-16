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В Верховной Раде рассказали, как мобилизованные в ВСУ проходят медкомиссию

Депутат Рады: редко ВВК призывников занимает дольше семи минут
16 июля 2024, 17:56
Фото: IStock/kopitinphoto

Фото: IStock/kopitinphoto

Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) на Украине нередко занимает не больше семи минут, что чревато проблемами как для самого гражданина, так и для государства, передает РИА Новости.


Он добавил, что если вдруг призывник не оспаривает решения первой комиссии, то шансов пройти ее надлежащим образом повторно у него просто нет.

Ранее на Украине неоднократно принимали поправки в закону о мобилизации. Из последних нововведений выделяется обязанность призывников обновить свои данные в военкоматах в течении 60 дней. Помимо этого, все граждане подлежащие призыву обязаны всегда носить с собой военный билет и паспорт.

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В США рассказали о превращении ВС РФ американских Excalibur в «болванку»
Эксперт Шиау-шян Лю: российские РЭБ сделали американский снаряд Excalibur бесполезным
16 июля 2024, 17:55

Фото: istockphoto / vadimrysev

В интервью изданию Newsweek эксперт Шиау-шян Лю заявил, что американские управляемые снаряды M982 Excalibur стали неэффективными из-за действий российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

«Российские средства радиоэлектронной борьбы на территории Украины сделали высокоточные боеприпасы американского производства практически бесполезными. Речь идёт о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах Excalibur и управляемых авиабомбах JDAM. Российская стратегия противодействия высокотехнологичному и точному оружию США оказалась эффективной», — подчеркнул эксперт.

Такие выводы позволяют понять, как развиваются события в военной сфере, и разработать новые стратегии, учитывая возможные слабые места и преимущества различных видов вооружения.

Ранее стало известно, что модернизированные МиГ-31БМ могут вызвать беспокойство в НАТО и ВСУ.

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Французский наемник записал видео с украинского фронта
«Архангел спецназа»: наемник ВСУ из Франции записал видео с передовой
16 июля 2024, 17:28

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

В Сети появилось видео, которое записал французский военный, воюющий на стороне Украины. Кадрами поделился Telegram-канал «Архангел спецназа».


Ролик начинается с того, что он рассказывает о том как поселился с сослуживцами в 3-4 километрах от линии фронта. Далее он идет по участку и выходит на дорогу, хвастаясь вездеходами, которые есть у его отряда.
«Это можно считать за отправку на Украину иностранной коалиции обещанной Макроном?» — задался себе же вопрос автор ролика.

Ранее издание Spiegel заявляло, что на стороне ВСУ воюют немецкие снайперы. Они принимали участие в боях за Часов Яр в ДНР.

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Глава Белгородской области рассказал о числе погибших жителей с начала СВО
Гладков: с начала СВО украинские боевики убили свыше 200 белгородских жителей
16 июля 2024, 16:28

Фото: IStock/gorodenkoff

Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО, еще свыше 1,1 тыс. ранены. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона заявил о восьми раненых в результате обстрела ВСУ.

Он также уведомил о состоянии детей, попавших под удар дрона на детской площадке. Уточняется, что ВСУ намеренно поразили именно эту цель, поскольку даже поблизости солдаты ВС РФ, военная техника или оборонные предприятия не находились. Один ребенок все еще находится в тяжелом состоянии.

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ВС РФ захватили пленных из батальона ВСУ «Шквал», сформированного из заключённых
16 июля 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Новосёловке Первой российские военные взяли в плен первых солдат батальона «Шквал» в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это подразделение было сформировано из бывших заключённых, амнистированных в рамках мобилизации.
Командование ВСУ направило батальон «Шквал» на Авдеевское направление, передаёт телеграм-канал «Военное дело». Бывшим заключённым было поручено провести контратаку на российские позиции. Они предприняли несколько попыток, однако все они оказались безуспешными. Батальон отступил, понеся потери, а несколько военнослужащих попали в плен.

В настоящее время около 90% села Новосёловка Первая находятся под контролем российских военных. Проводится зачистка оставшейся территории населённого пункта.

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Помощник Трампа Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине
16 июля 2024, 15:55

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Помощник бывшего американского президента Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине. Об этом пишет издание Bloomberg.
«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — сказал он.

Гренелл отметил, что таким образом Украина сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории. Кроме этого, он считает, что Украину нельзя делать членом НАТО.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД РФ: расстрел российского пленного «Азовом»* — демонстрация безнаказанности
16 июля 2024, 15:41

Фото: istockphoto / undefined undefined

В Министерстве иностранных дел назвали расстрел российского бойца представителями «Азова»* демонстрацией безнаказанности.
Посол МИД России по особым поручениям, занимающийся преступлениями Киева, Родион Мирошник заявил 16 июля, что видео с расстрелом российского военнослужащего боевиками «Азова»* свидетельствует о безнаказанности и о том, что западные страны обещали нацистам свою поддержку.

«Практика добивания раненых и безоружных людей — это жестокость, которая не имеет оправдания. Она противоречит всем нормам человечности и международным гуманитарным принципам. Прикрываясь поддержкой Запада, Киев демонстративно игнорирует нормы международного права», — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам посла, Москва будет добиваться проведения международного расследования всех совершённых преступлений и привлечения к ответственности как исполнителей, так и тех, кто ими управляет.

«Это важно для всего человечества, которое не утратило свои моральные ценности. Они должны получить оценку международного сообщества и понести наказание. Другого варианта для них нет!» — заключил посол.

15 июля полк «Азов»* опубликовал в интернете видео, на котором видно, как его бойцы расстреливают в упор безоружного российского военного.

По мнению военного эксперта и политолога Вадима Мингалева, «Азов»* нарушает Женевские конвенции и его действия напоминают поведение фашистских организаций. Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств расстрела, который был снят на видео представителями «Азова»*.

6 июля The New York Times сообщила о расстреле украинского военного, который просил о медицинской помощи. Бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен назвал это ужасным, напомнив о действиях нацистов во время Великой Отечественной войны.

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Депутат Рады Дубинский: Киев пытается отстранить самых здравомыслящих командиров
16 июля 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Киевские власти пытаются отстранить тех командиров ВСУ, которые осознают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления. Им нужен ещё больший «мясник», чем нынешний главнокомандующий Александр Сырский.
Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. В своём телеграм-канале он пишет, что нападки Ермака на Сырского и высших офицеров ВСУ объясняются причинами более глубокими, чем просто перенос ответственности за неудачи. По мнению парламентария, идёт целенаправленная дискредитация наиболее трезво оценивающих обстановку на поле боя командиров ВСУ. Конечная цель этой кампании — их замена на молодых офицеров, приверженных принципу «Победа или смерть».

Дубинский также отметил, что контрнаступление многими рассматривается в качестве элемента успеха одной из политических сил на выборах в США. Поэтому офису Зеленского сейчас необходим ещё больший «мясник», чем Сырский, сам, к слову, имеющий в войсках прозвище «генерал 200», заключил депутат.

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#контрнаступление
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Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16
МО РФ: награда за сбитый американские истребители составит 15 млн рублей
16 июля 2024, 14:51

Фото: iStock/TebNad

Военные ВС РФ, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Об этом сообщило Минобороны России со ссылкой на директора компании «ФОРЭС» Илью Потанина.
«Поощрение будет за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — сказал Потанин.

По данным МО РФ, ранее бойцы группировки войск «Центр» получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#сво
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Во Франции обрадовались словам Зеленского о переговорах с Москвой
Политик Филиппо: наконец-то Зеленский заявил о переговорах
16 июля 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Владимир Зеленский не упомянул обязательный вывод российских войск с территории Украины, заявляя о необходимости присутствия России на следующем мирном саммите, отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он заявил в своей соцсети Х.
Ранее Зеленский заявил о начале подготовки ко второй мирной конференции по Украине, которая запланирована на конец осени.

Предыдущий саммит в Швейцарии прошел без участия России. Коммюнике встречи отказались подписать ведущие азиатские, арабские и южноамериканские страны мира. Кроме того, на конференции даже не присутствовало большинство делегаций-членов ООН.

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