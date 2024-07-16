В Верховной Раде рассказали, как мобилизованные в ВСУ проходят медкомиссию

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Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) на Украине нередко занимает не больше семи минут, что чревато проблемами как для самого гражданина, так и для государства, передает РИА Новости.
Он добавил, что если вдруг призывник не оспаривает решения первой комиссии, то шансов пройти ее надлежащим образом повторно у него просто нет.
Ранее на Украине неоднократно принимали поправки в закону о мобилизации. Из последних нововведений выделяется обязанность призывников обновить свои данные в военкоматах в течении 60 дней. Помимо этого, все граждане подлежащие призыву обязаны всегда носить с собой военный билет и паспорт.
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Олег Дикий