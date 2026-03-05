Самолеты с вернувшимися из плена россиянами приземлились в Подмосковье
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена в рамках обмена, вернулись домой. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Они находились на борту самолетов, приземлившихся недавно в Подмосковье. Министерство обороны России ранее сообщило, что в четверг 5 марта состоялся обмен военнопленными с украинской стороной в формате 200 на 200.
Российские солдаты ожидали возвращения на родину на территории Белоруссии, где им предоставили необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всем им предстоит пройти лечение и реабилитацию в соответствующих учреждениях, подконтрольных Минобороны РФ.
При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США, добавили в ведомстве.
