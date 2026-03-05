Назвали голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ страны

05 марта 2026, 22:38

РИА Новости: США, КНР и Россия голосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

США, Нигер, Китай и Россия на заседании совета управляющих МАГАТЭ в четверг проголосовали против резолюции, касающейся ядерной безопасности украинских АЭС. Об этом сообщил РИА Новости источник.