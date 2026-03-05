Назвали голосовавшие против проукраинской резолюции МАГАТЭ страны
США, Нигер, Китай и Россия на заседании совета управляющих МАГАТЭ в четверг проголосовали против резолюции, касающейся ядерной безопасности украинских АЭС. Об этом сообщил РИА Новости источник.
По его словам, еще десять государств воздержались, а 20 поддержали принятие резолюции. Других подробностей нет.
Ранее сообщалось, что постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на сессии совета, раскритиковал инициативу Канады и Нидерландов о внесении проекта резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине». По мнению Ульянова, эта инициатива выглядит не только «неуместной», но и свидетельствует о политической ангажированности соавторов, которые, как он выразился, являются оторванными от реальности.
Перед этим ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине, против которой выступили США.
