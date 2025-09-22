Самолёт на сверхнизкой высоте пролетел над многоэтажками Москвы – видео

22 сентября 2025, 21:49

Самолёт на сверхнизкой высоте пролетел над многоэтажками Москвы из-за атаки БПЛА

Фото: iStock/Jaroslaw Kilian

Самолёт на сверхнизкой высоте пролетел над многоэтажками Новой Москвы из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.