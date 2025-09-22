Самолёт на сверхнизкой высоте пролетел над многоэтажками Москвы – видео
Самолёт на сверхнизкой высоте пролетел над многоэтажками Новой Москвы из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 22 сентября в небе над столицей пассажирский самолёт пролетел на крайне низкой высоте прямо над крышами многоэтажных домов, направляясь в столичный аэропорт Внуково.
Жители района Московский рассказали, что услышали сильный гул двигателей и сильно напугались, увидев необычную высоту пролёта воздушного судна.
По предварительной информации, пилот вынужден был идти на бреющем полёте из-за активной атаки украинских беспилотников в воздушном пространстве над Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к этому времени система ПВО сбила уже 11 дронов.
Очевидцы также сообщили о слышимых взрывах в Одинцовском районе и в пригороде Сергиева Посада. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Власти продолжают работу по обеспечению безопасности воздушного пространства и ликвидации последствий атак.
