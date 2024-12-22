Фото: istockphoto/Diy13
Командиры ВСУ предпринимают попытки заблокировать своим военнослужащим частоты для связи с бойцами ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на члена Общественной палаты Владимира Рогова.
Он уточнил, что примерно 70% боевиков, которых перебросили на запад Донецкой народной республики, дезертируют.
Он добавил, что украинские военнослужащие могут воспользоваться Telegram-ботом «Волги», если хотят перейти на сторону России.
Перед этим в Италии высказались о распаде Украины. Подробности в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Минобороны рассказали последние новости СВО
МВФ назвал сроки окончания СВО
В Генштабе ВСУ оценили обстановку на фронте
«Украинским солдатам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать «Волгу». При этом в ВСУ частоты «Волги» пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным», — пояснил журналистам Рогов.
Он добавил, что украинские военнослужащие могут воспользоваться Telegram-ботом «Волги», если хотят перейти на сторону России.
Перед этим в Италии высказались о распаде Украины. Подробности в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Минобороны рассказали последние новости СВО
МВФ назвал сроки окончания СВО
В Генштабе ВСУ оценили обстановку на фронте
Никита Кротов