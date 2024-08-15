Самую молодую участницу «Азова»* ликвидировали в ЛНР

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova
В Луганской народной республике уничтожена самая молодая девушка-боевик из украинского батальона «Азов»*. Как сообщают украинские СМИ, Юлии Бояновской с позывным «Тишина» было 19 лет. Уточняется, что она родилась во Львовской области.
По информации журналистов, Бояновская с ранних лет была связана с нацистской идеологией.
Позывной «Тишина» отражал желание Бояновской действовать спокойно и с уверенностью, но быть видимой в бою, отметили ее сослуживцы. Когда девушку ликвидировали, в интернете появились мнения, что на жизненный путь нацистки повлияла пропаганда.
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«Тишина» была ликвидирована 12 августа недалеко от села Грековка в Сватовском районе ЛНР. 20 лет юной нацистке исполнилось бы только в сентябре», — цитирует МК.
Позывной «Тишина» отражал желание Бояновской действовать спокойно и с уверенностью, но быть видимой в бою, отметили ее сослуживцы. Когда девушку ликвидировали, в интернете появились мнения, что на жизненный путь нацистки повлияла пропаганда.
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Никита Кротов